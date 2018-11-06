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維園年宵快餐檔52萬元成交

2018-11-06 列印
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　　明年年宵攤位昨日起公開競投，首日競投維園快餐及濕貨攤檔，快餐大檔攤位經十二口叫價後，最終以五十二萬元成交，成交價較去年升百分之四。下午競投大部份濕貨攤位時更熱烈，有競投者多次叫囂、站立，一個攤位叫價由二萬躍升至五萬多，濕貨舖王於傍晚時份以八點二萬元成交。

　　食環署高級總監王德發認為，競投者對今年市道持審慎樂觀態度。他指，政府對港獨一直抱反對立場，部份人士或不符合競投資格，但他拒絕評論個別情況。

  年宵市場將於明年一月三十日至二月五日舉行，為期七天，當局規定攤位禁售可飄浮LED發光氣球及氫氣球。



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