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港輪滑隊代表與女童非法性交收監

2018-11-06 列印
　　二十八歲前港隊自由式輪滑代表陳言洛涉於擔任學校輪滑集訓隊教練間，與其中一名十五歲女學生發展成情侶，之後疑感情生變，二人交往間多次性交一事被女方學校知悉，於是報警將男方拘捕。被告被指於一六年與女學生多次發生性行為，其早前被裁定三項與十六歲以下的女童非法性交罪罪成。裁判官黃國輝昨於九龍城法院判處被告監禁八個月，辯方律師就上訴申請被告保釋外出。黃官表示考慮被告背景報告及其他理據後，不批准保釋，被告須即時入獄。

　　辯方表示鑒於現時案件上訴時間排期約須八、九個月，若上訴得直，被告陳言洛或已服刑完畢，故希望法庭可讓被告保釋以等候上訴。

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