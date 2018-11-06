  • 2018年11月6日 星期二
  • 23º
  • 81%
熱門： 藍潔瑛東涌姦劫犯上吊金庸張建宗

日報新聞 > 港聞

﻿新身份證﻿﻿應用鈔票防偽特徵﻿

2018-11-06 列印
Previous Next

　　香港入境處計劃下月二十七日起，分階段為市民更換新的智能身份證（見圖）。當局指，新證首次應用了鈔票的防偽特徵，晶片可存儲數碼相片及性別資料，證內也有措施防止市民資料被盜。         保安局副秘書長黃少珠指，新證使用更高質量物料，期望更加耐用。當局會加強推廣新身份證的非入境用途，例如新身份證的晶片資料存儲區加入數碼相片及性別資料，可方便銀行業界用相片認證客人。

　　會上有議員促請當局，為居住於離島或偏遠地區的長者設流動換證中心，以免他們長途跋涉前往換證。黃少珠回應指，計劃容許適時換證人士可帶同兩名六十五歲或以上長者一同換證，政府亦已與各非政府組織、地區組織等溝通協調，讓他們作團體預約換證。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd