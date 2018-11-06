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美股中段個別發展

2018-11-06 列印
　　美國股市本周首個交易日個別發展，杜指中段報二五三九九點，升一百二十九點；納指則報七二八八點，跌六十八點。滙控美國預託證券價格見六十五點五三港元，升零點○三港元；騰訊則見二百九十六點七三港元，升四點三三港元。紐約期金每盎司一千二百三十二點五美元，跌零點八美元。歐洲央行副行長表示，持有約四成行業資產的十二家歐羅區銀行需要加強資本金，歐洲央行考慮將百分之五點五的普通股一級資本充足率，作為測試的可接受資本金水平，他暗示，歐洲央行或考慮一個更高的水平。
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