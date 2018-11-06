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警方四措施補救 料明春試行

2018-11-06 列印
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　　九龍灣姦劫犯林永春被捕翌日，被發現在羈留室吊頸死亡，暴露羈留室保安漏洞。警方支援科女警司戚夏瑜（圖）表示，有疑犯於羈留室吊頸死亡後，警方於去年六月成立羈留管理檢討委員會，由助理處長級任主席，全力檢討包括羈留政策程序、相關訓練與設施及科技安排。

　　全港四十二間警署報案室中，有三十八間設臨時羈留室，因落成年份不同，有些報案室已有逾百年歷史，故羈留設施各異。警方支援科女警司戚夏瑜表示，警方將作出四項長遠的改善措施，包括加裝透明強化纖維玻璃幕牆，以取代舊式鐵欄羈留、加裝防撞軟墊、電子巡查系統，及考慮在羈留室內裝設閉路電視。警方正積極跟進，研究海外執法機構加裝閉路電視的做法，計劃可於明年首季開始在兩間警署試行。

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