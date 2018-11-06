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東瀛遊袁文英獲日本表揚

2018-11-06 列印
　　日本政府本月三日舉行二○一八秋季外國人授勳，東瀛遊旅行社有限公司主席兼執行董事袁文英獲頒「旭日雙光章」，以表揚他對中國旅客訪日人數增加作出的重大貢獻。

　　袁文英於一九八七年創立東瀛遊旅行社，與航空公司關係密切，並於一七年十一月在大阪開設「OSAKA HINODE HOTEL」，又擔任三十七個日本地方的旅遊大使。

　　日本駐香港總領事館讚揚他於阪神及東日本大地震後，訪日人數減少之際，盡早恢復營運，對振興旅遊相關產業及受影響地區都作出了巨大的努力。

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