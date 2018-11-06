  • 2018年11月6日 星期二
  • 23º
  • 81%
熱門： 藍潔瑛東涌姦劫犯上吊金庸張建宗

日報新聞 > 港聞

港人對空氣污染危機認識不足

2018-11-06 列印
　　世界綠色組織八月進行關於港人對空氣污染的危機意識及認識的調查，訪問了五百名成年市民。調查顯示，八成七受訪者稱不會因為空氣污染停止戶外活動，又有六成四人表示不會參考空氣污染警示決定是否進行戶外活動；在對空氣污染的認識方面，分別只有百分之三、約一成及一成六的受訪者，知道煮食時油煙、辦公室文儀用品及香薰都會影響空氣素質。

　　心臟科醫生王泰鴻提醒市民，在空氣質素健康指數超標時外出，應佩戴口罩，避免長期逗留和做劇烈運動。他指，外國已有研究證實污染物PM2.5懸浮粒子可造成血管慢性發炎，更有機會誘發心臟病。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd