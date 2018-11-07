割石油氣喉縱火 失婚漢引爆尋死 一身血 爬落樓

毒品禍害，害己損人！上水天平邨一名失婚男子，疑吸食毒品後失常，在單位內割斷石油氣喉縱火自殺，引發爆炸，他身上著火，負傷攀出窗外，爬落下層拍鄰居窗門求救，被鄰居拉入屋內。警方接報到場，縱火男全身逾四成皮膚燒傷，送院後命危。消防把火撲滅，三名鄰居吸入濃煙後不適送院。警方認為案件有可疑，交由重案組接手調查。



被燒傷男子姓池（三十七歲），失婚，與六十五歲母親及十六歲兒子同住天平邨天賀樓十五樓一個單位。上址為租者置其屋，池早年購入。據悉，池的母親及其兒子案發時在親友家中留宿。昨凌晨四時許，單位內只有池一人，其間有住客發現其單位冒出燶煙及起火，傳出一下爆炸巨響，單位迅速陷入火海，火光熊熊。



問鄰居：我係咪死咗？



消防員到場前，滿身披血的男事主，攀出窗外，並爬落十四樓先後拍兩戶的窗門求救，其中一名女鄰居怕他為竊匪，不敢開窗。另一戶姓陳鄰居聽到有人拍打窗門，見一名男子身體燒傷，攀爬窗外，立即着妻子取來鎖匙開啟窗花，花了約十分鐘，將他拉入屋內。陳稱，傷者獲救後曾問他：「我係咪已經死咗呀？」陳安慰他：「無咁易死！」



消防員到場疏散大廈約七百名住客及開喉救火，約四十五分鐘撲滅火警，但單位付諸一炬，外牆及走廊熏黑。姓池事主被送院，身上四成皮膚燒傷，情況危殆。火警中有兩名分別姓馬及姓黎、同為六十八歲的男子，及一名八十六歲姓李男子吸入濃煙不適送院，治療後分別情況穩定及出院。



據悉，前晚十時許火警前，十五樓有住戶曾嗅到疑漏石油氣異味告訴管理員，惟事後大廈管業處似未有跟進。另外，起火單位有鄰居投訴稱，火警發生時，曾用鉗敲破警鐘，但警鐘沒有反應。



「食咗白瓜子」 燒傷命危



火警撲滅後，消防調查時，發現起火單位廚房爐頭的石油氣喉被割斷，認為火警有可疑，警方列縱火案，交大埔警區重案組調查。消息稱，池送院清醒時，曾聲稱在家中曾服食了鎮靜劑「白瓜子」。警方調查他是否濫藥後失常縱火自殺，暫時無人被捕。警方封鎖起火單位，約二十名機動部隊警員事後到場蒐證及搜查。