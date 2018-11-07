展出特色科技健體產品 ﻿樂齡博覽﻿﻿助老友記活出健康﻿

人口老化趨勢持續，以新科技製造的銀髮產品，有助長者生活。港府、社聯與科技園公司將在本月二十二日開始一連四日假會展合辦「樂齡科技博覽暨高峰會」，展出輔助長者的特色科技產品，主辦單位昨天率先介紹部份科技產品，包括有結合谷歌街景地圖的「實景單車」，讓長者足不出戶，可以在室內步行健體，同時增加對外邊街道的認知。



主辦單位表示，這次活動吸引約一百三十個參展單位參與，展出約三百八十件展品，免費供市民入場。展覽會設三大「特色主題館」與兩個「體驗區」，分別是「智能安全家居體驗館」﹑「頤養適食」﹑「樂齡科技器材租賃體驗館」以及「互動體驗區」﹑「輪椅體驗區」，另設有超過二十節工作坊和專題分享，並邀請本地及海外的專家出席高峰會及工作坊分享經驗。



實景單車刺激認知情緒



其中一部名為「BikeAround自由遊健身單車」的產品，結合單車與谷歌街景地圖，連結着弧形大屏幕，使用者選擇想前往的地點，就恍如置身其中，親身踏着單車遊歷各地，單車會根據使用者的方向變換而模擬眼前景象，會方指產品有效刺激長者的認知及情緒，亦可為認知障礙症患者作懷緬治療。



另一產品「OrCam MyEye2.0」，為視障人士設計，安裝在眼鏡框上，毋須連接智能手機，即能協助用者閱讀印刷品或顯示屏的文字﹑也幫用者辨認出人臉、產品等。其他展出的產品還有設有六個輪，可全方位移動的輪椅、可以抱起使用者，將其由牀轉移到另一地方的機械人，以及可以避免噎到的真空口腔潔淨器等。



社會福利署助理署長郭志良表示，政府將於今年十二月推出「樂齡及康復創科應用基金」，資助安老服務及康復服務單位購買或租用科技產品，以高照顧效能及質素，資助額高達一億，預料超過一千二百六十個單位能夠受惠。



