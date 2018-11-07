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維園年宵乾貨檔高價7.6萬成交

2018-11-07 列印
■維園年宵主題攤位平均成交價逾七萬元。
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　　維園年宵將於明年一月三十日至二月五日舉行，昨日有八個主題攤位及二百八十四個乾貨攤位，作公開競投。主題攤位底價為四萬一千六百五十元，競投後，平均成交價逾七萬元，最高價為七萬六千五百元，較去年的多二萬七千元。而近出入口位置的乾貨檔，則以八萬元成交。

　　和興隆集團有限公司執行董事劉智穎，以約十四萬六千元投得兩個相連主題攤位，較去年的九萬多元高五成，近十年最貴，已達臨界點，但仍對銷情感樂觀，網購年貨影響亦屬輕微，因港人有到年宵行大運的傳統。他續指，不會因而加價，冀薄利多銷，以保持去年利潤。



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