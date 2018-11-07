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美股中段升107點

2018-11-07 列印
　　美國周二股市中段向好，杜指報二五五六九點，升一百零七點；納指則報七三五三點，升二十四點。滙控美國預託證券價格見六十五點三一港元，跌零點七四港元；騰訊則見二百九十五點三二港元，升三點三二港元。紐約期金報每盎司一千二百二十八點五美元，跌三點八美元；紐約期油則報每桶六十一點七五美元，跌一點三五美元。
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