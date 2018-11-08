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資深警員：女警心理強不讓鬚眉

2018-11-08 列印
■開槍的女警（中）其後卸下佩槍，協助同袍調查。
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　　一名資深警務人員對本報稱，昨天女警第一槍，反映現在女警無論在體能抑或心理素質，均不輸男警，甚至比男警還強。

　　他續指，在上世紀九十年代前，除了個別便衣女警在處理特別案件時佩槍，其他軍裝女警均不佩槍，直至九十年代本港發生不少槍匪劫案，出現葉繼歡等悍匪，時任警務處處長李君夏決定，讓前線女警巡邏時亦佩槍，抵禦匪徒。警務處資料顯示，由一九九五年起所有新入職的女性警務人員，須參與強制性槍械射擊訓練，並佩槍值勤，與男警看齊。

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