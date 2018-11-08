屯門小學腸病毒爆疫 小五生危殆

腸病毒在屯門一間小學有蔓延跡象，該校一名小五港生童確診腸病毒71型感染及腦脊髓炎，正在屯門醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。



衞生署衞生防護中心公佈，一名健康良好的十一歲男童，自上月三十日起出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵；他本月三日入住屯門醫院接受治療，翌日出現抽搐及上肢無力，同日轉送兒童深切治療部作進一步治理，院方診斷他感染腸病毒71型，併發腦脊髓炎，現時情況危殆。



男童就讀的屯門保良局方王錦全小學亦爆發手足口病，八名十一至十二歲男童上月底起出現手足口病病徵，中心建議該校小五及小六班別停課。該校在網上公佈，因腸病毒71型在五、六年級有蔓延跡象，兩級學生昨天起至本月十二日停課。



