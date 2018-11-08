含大麻酚飲食產品 李家超：受條例管制

加拿大上月起實施消閒用大麻合法化，該國國民可從持牌供應商購買該等食品或飲料。有立法會議員向保安局局長李家超提問，含四氫大麻酚成份的食品及飲料的進口、管有或經互聯網購買，以及生產或進口有大麻二酚成份的醫藥產品、食品及飲料是否違法。



李家超回覆指四氫大麻酚是大麻其中一種大麻素，其產品受《危險藥物條例》管制，販運、非法進口、出口、獲取、供應、製造、經營或處理危險藥物，屬刑事罪行，最高刑罰為終身監禁及罰款五百萬元，而管有或吸食、吸服、服食、注射，最高刑罰為監禁七年及罰款一百萬元。大麻二酚則不受《危險藥物條例》管制，製品可向藥劑業及毒藥管理局註冊，方可出售或分發。



