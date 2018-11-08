29歲拉丁女眾議員 史上最年輕

美國今屆中期選舉，是歷來最多女性參選的一屆，兩院共有二百六十位女性候選人。紐約州第十四選區，代表民主黨、年僅二十九歲的拉丁裔女子科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez），以逾七成四得票率當選眾議員，成為美國歷史上最年輕的女性國會議員。她期望藉着自己才華及群眾魅力，為基層民眾爭取權利，在今次選舉中掀起民主黨勝利的浪潮，並最終能扳倒特朗普。



是次選舉也出現歷來首兩位穆斯林女議員，分別是在明尼蘇達州第五選區勝出的民主黨候選人、索馬里難民奧馬爾（Ilhan Omar）和於密西根州第十三選區勝出的民主黨候選人、巴勒斯坦移民後裔、在底特律出生的社工特拉卜（Rashida Tlaib）。



