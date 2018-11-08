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女子玩釣魚機被四漢扑穿頭

2018-11-08 列印
　　旺角機舖打鬥，一女戰四男。現場為旺角道十一號地下一間遊戲機中心，昨日凌晨零時許，一名四十八歲姓黎女子，在遊戲機中心玩釣魚機時，疑與四名在場打機的男子發生爭執，有人情緒激動，拿起鐵椅襲擊女事主，她當場受傷頭破血流，手部亦受傷，衣服染血。兇徒施襲後逃離現場，救護員接報趕至，為女事主包紮後送院治理。據稱，其中一名男子在數錢，女子走近並出手擾亂，引起對方不滿，初則口角，繼而動武。警方到場在附近一帶查探但無發現，現正追緝疑犯，案件列襲擊致造成實際身體傷害跟進。

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