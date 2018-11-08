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美股中段升219點

2018-11-08 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報二五八五四點，升二百一十九點；納指則報七五○○點，升一百二十四點。滙控美國預託證券價格見六十五點五九港元，跌零點三六港元；騰訊則見二百九十七點九一港元，升四點五一港元；紐約期油則報每桶六十二點三四美元，升零點一三美元。
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