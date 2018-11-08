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文化博物館設弔唁處悼金庸

2018-11-08 列印
　　武俠小說泰斗查良鏞（金庸）上月三十日離世，於沙田的香港文化博物館將於本月十二日至三十日在金庸館外設置弔唁處，讓公眾人士簽署弔唁冊，向查良鏞作最後致意。

　　館方表示，為保持通道暢通，懇辭鮮花、花籃及花圈等。

　　弔唁處首日即下周一（十二日）開放時間由下午四時至六時，隨後則與博物館的開放時間相同，星期二休館。

　　文化博物館並會繼續秉承查博士宣揚中華文化的精神，從多方面向大眾展示查博士在武俠文學方面的成就。

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