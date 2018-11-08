文化博物館設弔唁處悼金庸

第十二屆中國國際航空博覽會前日（六日）在珠海開幕，博覽為期六天。今屆珠海航展共有室內館、室外展場與動態展覽三大部份，並設有十個展館，其中一至七號位於主展館內，而八至十號則為獨立館。 中國自行研發的多款戰機進行了現場表演，包括首架殲-10B推力矢量驗證機、殲20戰鬥機編隊等。殲-10B推力矢量驗證機首次公開表演是航展的焦點，戰機在低空表演著名的「眼鏡蛇機動」及落葉飄等動作，「眼鏡蛇機動」是讓戰機進入尾衝臨界點時，在半空關掉引擎令戰機人為失速，急速下跌時再啟動引擎飛行的高難度動作，可展現戰機的高性能。 另外，備受矚目的中國首款隱形無人戰機「彩虹七號」，及多款新式戰車、雷達亦紛紛...

2018-11-08