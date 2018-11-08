李慧琼促控制明日大嶼成本

特首林鄭月娥上月發表的《施政報告》，提出明日大嶼願景。立法會昨日開始，一連三日辯論《施政報告》致謝議案，提出致謝議案的民建聯主席李慧琼表示願景方向正確，又指可以理解社會擔心願景會否超支的疑慮，冀政府可以多作解說和控制成本，釋除各方疑慮。



李慧琼續指，本港已失去不少發展和造地的機會，又表示若早年政府如果沒有因為金融風暴而放棄造地、沒有放棄「八萬五」建屋政策，今日香港的社會就不會累積怨氣，故政府不可再議而不決，否則會對不起輪候公屋或未能置業的年輕人。



另外，守護大嶼聯盟等多個團體發起聯署，冀收集十萬名市民簽名，促請政府撤回填海計劃。



