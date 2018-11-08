張建宗強調港維護新聞自由

聯合國人權理事會普遍定期審議工作小組昨日於瑞士日內瓦舉行會議，審議香港報告。在一百五十個成員國中有八個就香港的報告提出意見，也有四個提交書面意見。張建宗以中國代表團副團長的身份發言，重申香港特區在「一國兩制」之下享有高度自治，而基本權利和自由均受《基本法》保障。



對於近期對香港一些人權狀況的關注，張建宗回應指是毫無根據、不成立的，是出於誤解和對不了解香港情況，港府維護新聞自由，不對媒體作審查。



他又指不評論入境處拒絕外國記者工作簽證的決定，指這類決定均根據法律及現行政策，並視乎情況而作出，強調港府一直維持合適的環境，讓媒體自由運作。



