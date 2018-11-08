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﻿涉摸女實習生胸﻿﻿ 顧問醫生准保釋﻿

2018-11-08 列印
■涉發生醫生非禮女實習醫生的屯門醫院。
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　　屯門醫院急症科顧問醫生甘澤華涉嫌在示範摸胸骨時，觸摸女實習醫生胸部非禮數秒，甘早前被控一項非禮罪，案件昨在屯門法院提堂。他暫時毋須答辯，裁判官應辯方要求將案押後，他獲准繼續保釋候訊。

　　五十九歲被告甘澤華被控一項非禮罪，指他今年七月十二日在屯院急症室九號房非禮女子X。

  辯方申請押後五星期答辯，以便給予充足法律意見。裁判官押後至十二月十四日再訊，明言要求被告屆時須表明認罪或不認罪，不會因他未委聘律師或想轉換律師而再押後。

　　除原有的二千元現金擔保外，裁判官新增保釋條件，不准被告直接或間接接觸任何控方證人。

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