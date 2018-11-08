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旅巴申請大橋上客獲彈性處理

2018-11-08 列印
　　運輸署早前規定，香港旅行社若想安排旅遊巴在港珠澳大橋口岸泊位和接載旅客，必須在三日前登記。由於三日前登記的規例不夠彈性，加上當地泊位不足，導致來往大橋香港口岸人工島的B6金巴巴士站擠滿候車人潮，而且，因為香港旅行社改為安排旅客乘搭金巴，有指內地領隊未有依法例與香港旅行社交接，在香港做「黑工」，帶領旅客混入B6候車處排隊到大橋及東涌一天遊。

　　運輸署昨日終於作出讓步，指為方便香港旅行社在繁忙日子在大橋接載旅客，容許他們可在少於三天前申請上客班次，並指會繼續與本地非專營巴士業界保持溝通和檢視有關安排，會考慮情況而彈性處理。

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