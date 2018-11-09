﻿勇女警男友是同袍 未來一哥 撐開槍師姐

「陀槍師姐」袁嘉穎（阿Wing）前日早上在深水埗港鐵站內無懼鎅刀男，一槍擊倒對方。事發後一天，她照常上班，其臨危不亂的表現，令警隊士氣大振，被視為未來「一哥」人選的行動處處長鄧炳強昨天特地探望她和一同制服鎅刀客的男警，為他們打氣，並一起豎起拇指合照。本報得悉，阿Wing做事果斷，備受上司讚賞，曾署理警長，她已名花有主，有一名同為警務人員男友。



現年三十一歲的袁嘉穎，一二年入職警隊，早前在一次路障截查時，在可疑私家車隱蔽處起出大量攻擊性武器，拘捕駕車黑幫份子，一度獲任署理警長。直至今年二月，阿Wing在機動部隊畢業後，駐守西九龍機動部隊至今。



她一槍擊倒鎅刀男後，昨天繼續上班，將接受心理評估。根據警隊指引，警員開槍後，一般獲准放假數天，並安排會見心理醫生，評估其心理和情緒狀況。袁嘉穎當差六年，是本港史上首位執勤時開槍的女警，成為公眾話題。警務處行動處處長鄧炳強昨日探望她和一同制服鎅刀客的男警，以示讚揚及打氣，兩人與同袍齊齊豎起拇指合照。



前上司讚醒目勤力



前保安局局長黎棟國力撐阿Wing，指涉案男子亮出鎅刀，顯露攻擊意圖，「佢把鎅刀好利」，當時屬「危險狀態」，若要評論，應切身處地為去想，而非事後以普通人、不在場的角度去批評，「唔好對錯焦」。他指女警開槍的判斷合理，最重要是準確擊中疑犯，將他制服。



阿Wing曾駐守紅磡分區警署，任職巡邏小隊及便裝特遣隊，性格爽朗、為人勤奮，工作表現出色，備受上司及同袍讚賞。當年的上司形容她：「很醒目、勤力及做嘢好搏。」曾與阿Wing合作的同袍讚她獨當一面：「我未拍過啲師姐，又獨立又細心又唔使我擔心！」阿Wing已名花有主，其男友亦為警務人員。



中槍疑犯仍危殆



阿Wing的遭遇，令人想起○五年警員朱振國因截查可疑人，不幸被割斷頸部大動脈致癱變「植物人」。朱振國妻子盛讚阿Wing，「佢醒目喎！自己無嚴重受傷，好彩過我老公。」



另外，涉襲警疑犯周X登，左腹近肋骨位置中槍，經施手術後取出彈頭，情況危殆，暫未能錄取口供。據悉，周與妻子居於深水埗，他曾有襲警前科，被判監七日。消息指，他早年於內地生活時，曾有情緒問題，需接受治療。