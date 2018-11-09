﻿旺角騷亂一人認暴動縱火 梁天琦等四人否認控罪

本土民主前線前發言人梁天琦、「美國隊長」容偉業等五人涉於一六年大年初一及初二佔旺並發生騷亂，分別被控煽惑非法集結、暴動及縱火等共九項控罪。案中一名被告袁智駒昨於高院承認兩項暴動罪及一項縱火罪，另外四名被告則否認控罪。原獲保釋外出的袁智駒，已被撤銷保釋並即時還柙，而其求情和判刑將押後處理。案件今續。



五名被告依次為梁天琦、李諾文、林傲軒、容偉業及袁智駒。第五被告袁智駒昨於高院承認兩項暴動罪及一項縱火罪。控罪內容指被告袁智駒一六年二月八日至九日分別於旺角砵蘭街與山東街參與暴動，亦於同年二月九日在旺角洗衣街與山東街交界，無合理辯解而用火損壞屬於香港特別行政區政府的一個橙色垃圾桶及廢物回收箱。



多次用金屬棒插警



案情指，人群於一六年二月八日晚上約十時四十五分開始集結在旺角砵蘭街，令車輛不能從山東街駛入砵蘭街，集結人士於當晚十一時二十分更以紙箱阻塞山東街與砵蘭街的馬路。警方在砵蘭街設置防線，並多番向集結人士作出呼籲，希望他們離開馬路並返回行人路上。集結人士不但沒有聽從，更數度衝擊警方防線及投擲雜物，令警方防線開始向山東街方向後退，警方亦數度向集結人士高舉紅色警告旗幟：「停止衝擊，否則使用武力」。



袁智駒行近一部輕型貨車車尾位置並拿起一枝白色金屬棒，一度站於集結人士前排及向警方防線掟水樽，袁接過從集結人士後方傳來的盾牌後，更手持金屬棒及盾牌站於警方防線前，又將一個垃圾桶踢向警方防線，在從地上拾起盆栽掟向警方。他又多番手持白色金屬棒插向警員，在集結人士衝擊警方防線時，站在警方防線的警員受到集結人士多番衝擊後，警方防線沿砵蘭街緩緩地向亞皆老街方向推進並驅散在砵蘭街上集結的人士，衝擊引致最少三名警員受傷。袁在早上約七時十五分，與另外約五十名群眾聚集在洗衣街與山東街交界，袁兩度把疑似紙皮投擲到馬路上的雜物和火堆中燃燒。