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﻿新居屋二月揀樓 59人爭一單位

2018-11-09 列印
        新一期約四千四百個居屋減至市價五二折發售，市民反應熱烈，房委會共收到約二十六萬份申請表，超額認購五十七點九倍，即約五十九個人爭一個單位，但有關數字未計屋邨辦事處的綠表申請及郵遞表格，整體數字可能更高。

  房委會資助房屋小組主席黃遠輝透露，今期居屋攪珠日期定於十一月二十九日，申請人最快明年二月揀樓。

　　黃遠輝指，今期居屋攪珠不會影響到綠置居推售時間，今期居屋中籤的綠表申請人在十一月底就可知悉自己的揀樓次序，一旦他們未能在最早階段揀選自己的心宜單位，仍有時間轉為申請市價四二折的綠置居項目。
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