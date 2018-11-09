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﻿美股中段升68點

2018-11-09 列印
   美國中期選舉塵埃落定，市場焦點轉向聯儲局今日凌晨三時公佈的議息結果，以及會後聲明，以從中揣摩利率政策走向的啟示。市場人士普遍預期，儲局將會按兵不動，最多留待十二月十八至十九日的會議，才決定加息四分一厘。　 美股周三急升逾五百四十點之後，昨日表現回調，杜瓊斯工業指數中段則升六十八點，報二六二四八點；納斯達克指數跌十七點，報七五五四點。

　　滙控美國預託證券報六十六點六六港元，較香港收市升零點一六港元；騰訊美國報二百八十九點一二元，較香港收市跌四點四八元。
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