﻿特朗普指華經濟下滑 已棄「中國製造2025」

美國中期選舉結果塵埃落定，外界關注總統特朗普對中美貿易戰的取態會否調整。當被記者問到如何修補美國社會撕裂時，特朗普突然離題，稱中國經濟正急速下滑，更透露中國已經放棄「中國製造二○二五」，但他不希望中國經濟轉差。有股評人分析認為，是次言論給予中方一個下台階，有助舒緩兩國之間緊張的經貿關係。



美國總統特朗普出席記者會回應中期選舉等問題時，被記者問及如何修補美國分裂的情況，他竟不正面回答，反而把話題一轉，把「中國製造二○二五」扯上關係，認為修補裂痕的最佳方法是令美國經濟取得成功，反觀中國經濟正大幅下滑，又形容計劃極具威脅性，揚言絕不會讓中國稱霸全球經濟。不過，特朗普表示，自己亦不希望中國經濟轉差，重申將與國家主席習近平進行會談，看看有甚麼可以做，同時期望，雙方可達成貿易協議，強調是因為他與中方領導人及中國有良好關係，一如以往。



股評人指給中方下台階



香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，若特朗普的言論屬實，相信可以舒緩中美雙方目前緊張的經貿關係，認為有關計劃的確意圖挑戰世界經濟版圖，為免觸動美國神經，中方或將計劃轉趨低調。他預料，兩個元首於年底會晤將取得一定進展，但對於後市表現，並非已完全轉勢，但相信短期仍處於反彈階段。



現時正身處美國華盛頓的中共中央政治局委員楊潔篪發表聲明指，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方要通過平等互利的談判，共同尋找妥善解決辦法。中國經濟發展與美國經濟繁榮互為機遇，中方致力跟美方實現不衝突、不對抗、互相尊重、合作共贏，中美應妥善管控分歧，精心做好準備工作，確保中美元首稍後在阿根廷趁出席二十國峰會時會面取得成果。