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﻿南亞漢襲警被捕 揭褲袋藏刀

2018-11-09 列印
　　港鐵尖沙嘴站昨晚險釀深水埗站開槍事件翻版！兩名警員在處理一宗男女途人與南亞漢爭執推撞事件時，一名警員遭人揮拳打傷面部，附近警員趕來合力制服疑犯，在其褲袋內檢出一柄摺刀，受傷警員與男女送院檢查。

　　現場為尖沙嘴港鐵站大堂近九龍公園出口位置，昨晚八時許，姓李男子（二十七歲）及姓葉女子（二十九歲），疑與一名南亞漢（二十餘歲）因碰撞問題爭執，更互有推撞。正在站內巡邏兩名機動部隊警員上前制止，南亞漢揮拳施襲，其中一名警員面部中拳，在旁警員連忙召來附近同袍趕來，合力將疑人制服。

　　警員在疑人褲袋檢出一柄長二十公分摺刀，於是拘捕帶署調查。
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