官斥殘酷無情 令人心寒 屠夫﻿殺前妻阿姨﻿﻿囚終身﻿

偷渡來港定居多年的凍肉店屠夫，涉於前年五月在深水埗住所殺害並肢解前妻姨姨，前妻姨姨失蹤兩日後其兒子報警，警方在屠夫住所發現大量其前妻姨姨的血跡，屍體至今未尋回。陪審團前晚於高院退庭商議後，以五比二大比數裁定被告顏永周謀殺罪成，六比一裁定阻止屍體合法殮葬罪成，被告昨因謀殺罪成被判終身監禁，另因阻止屍體合法殮葬罪而被判監七年，兩項刑期同期執行。



李瀚良法官宣讀判詞時表示「Justice maybe slow, but it will come eventually 」 （法律制裁過程雖然緩慢，但最終公義仍會得以彰顯）。李官指本案令人心寒（chilling），五十二歲已婚被告顏永周殘酷無情及心機算盡（ruthless and calculated），但獲陪審團裁定罪成後並沒任何求情，可見他毫無悔意。



死者兒子對判決感安慰



李官指，被告一直堅稱其令人厭惡的謊言，公然侮辱公眾道德，故對他毫無憐憫之心。閉路電視片段亦於本案起了應有的作用，被告不擇手段地肢解死者以掩飾其謀殺行為，顯示出被告對死者並不尊重，相信事件令死者家人傷心欲絕。李官亦公開稱讚警方鍥而不捨的調查，令罪犯不能逃之夭夭。



死者兒子陳浩文在庭外接受記者訪問時表示，對於裁決感到安慰，但對其母親的遺體仍未被尋回而深感遺憾。他感謝香港警察兩年來鍥而不捨的調查令犯人繩之於法。他哽咽地表示希望母親在天之靈能對此公正的判刑感欣慰。



被告顏永周一直細心聆聽庭上內容，聞判後表現冷靜及面不改容。控方指，被告曾多次因偷渡及使用偽造身份證等罪名被判入獄，最終於二○一一年六月放監，並一直於石硤尾街市凍肉店受聘為切肉技師。







