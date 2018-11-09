  • 2018年11月9日 星期五
  • 23º
  • 73%
熱門： 無屍案蕭芳芳女警開槍特朗普中期選舉

日報新聞 > 港聞

騙徒冒充執法人員 少女被騙19萬元

2018-11-09 列印
　　再有市民遇冒充執法人員被騙！一名十八歲姓顧少女，昨晨八時許，在天水圍天湖路寓所報警，指早前接獲一名陌生男子來電，對方自稱為執法人員，聲稱事主涉及一宗刑事案件，要求她匯款至一個內地銀行戶口作保證金候查。事主不虞有詐及未查清楚事主身份，即按該名男子指示匯款約十九萬元。

　　其後事主與該名男子失去聯絡後才懷疑受騙報案。案件警方列以欺騙手段取得財產處理，暫未有人被捕。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd