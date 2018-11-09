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「兒歌醫生」疏忽案求改判緩刑押後裁決

2018-11-09 列印
　　人稱「兒歌醫生」的兒科專科醫生陳以誠在二○○九年替十四個月大男嬰治療手傷時，被指涉嫌疏忽，致對方須切除右手無名指一節指頭。陳於今年四月被醫委會裁定兩項專業失德成立，被罰停牌半年。陳以誠昨早透過律師向高院上訴庭提出上訴，並指醫委會作事實裁斷時未有考慮全盤證據，包括用以包紮男嬰指頭的繃帶由誰套上、陳有否瞞騙保險商的動機等。即使上訴庭維持裁決，陳以誠要求就不當處理傷口的失當行為改判緩刑。上訴庭法官聽罷陳辭，押後裁決。男嬰父母早於二○一○年及二○一三年兩度向醫委會投訴，均不獲受理。父親其後循司法覆核挑戰，並於二○一五年十月獲判勝訴。

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