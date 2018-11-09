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鋸樹工人疑失足墮傷

2018-11-09 列印
■五十四歲事主送院治療後已無大礙。
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　　昨晨十一時許，一名五十四歲姓吳鋸樹工人，在香港仔壽臣山道西十二號對開一幅山坡，與同事進行鋸樹工作。其間事主在鋸樹時疑不慎失足，從三米高山坡墮下，頭部受傷流血。現場傷者的四十六歲姓張同事見狀報警。救護員到場為傷者急救，他仍然清醒，送院治療後無大礙。警員在現場調查後，認為事件無可疑，案件列工傷意外，並通知勞工處跟進意外原因。



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