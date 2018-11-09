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天降鐵片擊傷途人

2018-11-09 列印
　　大角咀發生高空墮物傷人案，一塊疑為污水渠蓋鐵片，從大廈高處墮下，跌落地面後再反彈擊中一名男途人。警員接報到場後將傷者送院，案件列高空墮物有人受傷處理，暫無人被捕。

　　昨晨十一時許，一名男子途至洋松街一號一幢大廈對開時，一塊面積七厘米乘十厘米鐵片從高處墮下，鐵片墮地後反彈擊中男途人腹部，幸僅受輕傷，傷者在現場接受救護員治理後送院。警員封鎖現場調查，發覺鐵片與水渠蓋鐵片相似，事後向大廈管理員了解，但未能尋獲鐵片墮下位置，案件列高空墮物處理，並將鐵片檢走調查，暫無人被捕。

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