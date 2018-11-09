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恒生大學正名 校長︰不追逐排名

2018-11-09 列印
　　早前獲行會通過升格為大學的香港恒生大學，昨日舉行正名啟動禮。校長何順文致辭時表示，恒管經過多年努力，終獲正名為大學，感謝政府的支持。

  至於如何保障學生言論自由，何重申會保障學生討論空間，但也要尊重法律及不傷害他人。

　　何順文先以英語發言感謝政府支持，後轉用中文致辭指，對大學獲正名感到「感動及興奮」。

  他其後接受傳媒訪問時表示，將會致力發展恒大成為具領導地位的博雅型私立大學，又強調恒大不會追逐大學排名，亦不會「花錢、花資源去做額外工作」，更不擔心會因此而影響收生。

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