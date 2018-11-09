﻿無牌團「半自由行」﻿﻿遊大橋變湧港盲流﻿

內地旅行社近日紛紛開辦香港一天團，標榜欣賞港珠澳大橋風光，惟日前相關旅行團被揭發沒有在本港旅遊業議會登記，亦沒經香港旅行社接待或安排本地導遊，全程僅由一位內地領隊「一腳踢」，涉在港「打黑工」帶領「無牌團」。



記者在內地網站及通訊軟件搜尋「港珠澳大橋一天遊」等字眼，發現大量相關旅行團，均安排旅客早上乘金巴經大橋到港，然後到東涌購物、遊覽昂坪等，下午即回程內地，團費介乎二百多至四百多元人民幣。部份旅行團的簡介中列明由「導遊全程直踩」，惟記者進一步查詢導遊是否由港人擔任時，客服卻支吾以對。



香港旅遊業促進會總幹事崔定邦指出，內地入境的旅行團均須由本港的旅行社接待，安排本地導遊隨團，並須於出發前兩天向旅議會登記，否則屬違規。但根據旅議會資料，上周日共有約一百個內地團經大橋返回內地，當中只有五十九團已向議會登記，即實際安排與登記的資料有別。



黑工導遊領坐巴士



然而，業界直言實際情況或較官方數字更嚴重。崔定邦於上周日曾到大橋香港口岸視察，得悉除了已登記的內地團外，當日有約二萬名內地旅客經大橋來港，形容為「來歷不明」。他估計，經大橋來港的內地人當中，少於半成隨已登記的正規團來港。



香港專業導遊總工會秘書長陳兆麟則估算，在上周末經大橋來港的內地團約有二百多個，惟多達九成均是「無牌團」，「始終平價團的需求大，短期內會有更多『無牌團』湧入香港。」陳兆麟表示，「無牌團」到港後會前往東涌，直接由內地領隊帶領遊覽該區景點。他知悉，由中山出發的團費約四百多元人民幣，惟昂坪360纜車的票價已佔團費近半，「如非扣減香港導遊成本，根本無利可圖。」



香港旅遊從業員聯會主席葉志偉補充，「無牌團」為控制成本，會安排旅客乘金巴來往大橋，到港後則乘坐巴士，每人成本僅約二百元，再省卻香港導遊的費用，以賺取更多利潤。旅遊界立法會議員姚思榮認同，「無牌團」的行程主要集中在東涌，部份團費更低至二百多元人民幣，團友以較年長的鄉下人為主，「他們在東涌逛一逛，就會在指定時間集合及回程。」



香港旅遊聯業工會聯會總幹事林志挺留意到，部份經大橋來港的內地團，其宣傳單張標榜「自由行」、「純玩」等字眼，更着團友自行申請港澳通行程，以圖避過法眼，「旅行團實際會以半自由行方式經營。」葉志偉則指，「無牌團」的行程一般較簡單，在港停留數小時便匆匆回程，「領隊也怕被人捉到。」



