超柔防污有張力 建材密封膠

一座大廈結構複雜，部件多不勝數，包括鋼筋、水泥、玻璃、各式設備和管道等，密封膠在各組成部份中扮演重要角色。「港產」矽酮密封膠由Nami的鮑素萍博士（Sherry）研發，比傳統密封膠更具張力，又更加環保。贊助此項目的萬寶行總經理尤永佳（Benson）透露，研發過程困難重重，由於團隊堅持，終守得雲開見月明。記者：黃桂桂 攝影：何健勇



很多人都不察覺密封膠在建築物中無處不在，因為密封膠屬於被隱藏的部份，所有建築物的碰邊都需要用密封膠連接起來，例如玻璃、鋁材、水泥的粘合位置，沒有密封膠，建築物就會變成一盤散沙。



萬寶行總經理尤永佳（Benson）表示，現在市面上的密封膠質素參差，耐受性低、伸縮幅度低、滲有雜質等，且黏污能力差，短時間內膠的兩邊會出現黑邊，即受到污染。他們看到市場需求：「大家對建築的設計要求愈來愈高，用的材料愈來愈靚，開始重視裝飾功能，高樓大廈有天花、玻璃幕牆，傳統密封膠需要進一步加強。」觸動他們靈感，要研發出新型超柔性高性能防污矽酮密封膠。



鮑素萍博士（Sherry）針對傳統密封膠的不足，作多方面改良，其研發的矽酮密封膠彈性高，延伸率超過四倍，對多種基材例如玻璃、石材、金屬等都具有優良的黏結性能，對多孔石材無污染。Sherry強調，他們明白環保是未來的大趨勢：「所以我們用的材料都是無毒，且對環境友好。」其中一個例子就是產品以錫紙包裝，當儀器擠壓使用完畢後，只剩下如乒乓球般大的廢物，而非一個個難以化解的膠筒。



兼顧環保問題 開發時間長



矽酮密封膠的研發過程約年半，算上前後期工作更耗時兩年半，途中遇到不少困難。Benson坦言：「密封膠是建築產品，並非消費品，涉及嚴格的工程及化工規格要求。改良不同方面的性能，兼顧黏性及彈性，還涉及環保問題，相當麻煩。」贊助者急於推出產品，研發者又遇重重難關，Sherry直言：「研發矽酮密封膠需符合很多指標，包括張力、柔韌性、黏結性、彈性及延伸性等，團隊為此付出了很多努力。」雙方各有難處，幸能互諒互讓，互相溝通。



愈來愈多工廠北上駐紮，他們卻仍堅持出品「港產」矽酮密封膠，一來是不願此技術被外國壟斷，冀香港也能在行業裏佔有一席之地，另一方面，Benson說：「香港人不是死做爛做的類型，會思考，有要求，而且香港有很多大型的建築，是最大的實驗室。」具備天時地利人和，加上政府及科學園的資助，令他們決定扎根香港。



