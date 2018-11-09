﻿屯門小學爆發手足口病﻿﻿﻿

屯門保良局方王錦全小學爆發手足口病，八名年齡介乎十一至十二歲的男童感染，而另一名男學生確診腸病毒71型感染，併發腦脊髓炎，情況危殆。該小學宣布五、六年級學生昨日起停課至本月二十一日。有家長透露，染病學童大多是田徑隊成員，也有家長不滿校方不全面停課。



衞生署衞生防護中心前日指出，一名就讀於屯門保良局方王錦全小學的十一歲男童，在上周三開始出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵，上周六入住屯門醫院後，臨牀診斷為腸病毒71型感染及腦脊髓炎，情況危殆。當局又發現另有八名同一小學的男童出現手足口病病徵，經實地調查後，建議該校五、六年級班別停課。



校方宣佈五六年級停課



校方接納衞生署建議，向家長發出通告，宣佈學校的五﹑六年級學生由昨日起停課至本月二十一日，其他年級學生則繼續上課，並已在昨日取消在操場的集會，安排校方人員在校門為學童量度體溫，又在校門擺放酒精搓手液予學童使用，部份學生戴上口罩回校。



感染學童多為田徑隊員



有該校的家長懷疑受感染的學生是在田徑隊互相接觸而集體感染。校方發出電子通告承認受感染學童主要來自學校的田徑隊，又指停課期間會取消小三至小六的田徑訓練及比賽。不過，仍有家長不滿學校的安排，擔心自己的子女受感染，認為為防止手足口病蔓延至其他年級，全面停課才較為穩妥。「有部份四年級班別同五、六年級一樣係六樓，驚小朋友會感染到。」



香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，腸病毒71型，若造成嚴重併發症，可能入侵腦、脊髓、運動神經，甚或心臟，造成急性心肌炎。



他提醒若發現學童感染手足口病，突然神智不清、手腳乏力、靈活度大減，可能已引致併發症，須立即求醫。他呼籲，家長要教導小朋友不要與人共用個人物品，並注意個人衞生。



