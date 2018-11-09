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﻿男子深夜購物﻿﻿無故遭扑頭﻿

2018-11-09 列印
■男子被襲地點留下一攤血跡。
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　　葵涌發生離奇傷人案，一名男子外出購物後回家途中，在葵聯邨住所大廈外時遇伏，兩名持硬物兇徒突然撲出向事主襲擊，事主負傷突然跑入大廈向保安員求救及報警。救護員到場將傷者送院，警員到場時兩名兇徒已逃去，現仍調查兇徒傷人動機。

　　昨凌晨近零時，五十三歲姓陳男事主外出購買飲品後，返回葵聯邨葵喜樓住所，當他途至大廈對開時，兩名男子突然撲出，不由分說用硬物襲擊事主，事主寡不敵眾及手無寸鐵，頭部遇襲受傷流血，但仍負傷突然衝入大廈向保安員求救及報警。兇徒見傷者逃入大廈，未有尾隨追入。

　　警員到場時，兩名涉案兇徒已逃去，救護員為傷者急救後送院，治療後傷勢無大礙。傷者稱不明遇襲原因，警員一度在附近兜截兇徒，但無發現，案件列傷人處理，葵青警區刑事調查隊正調查兇徒傷人動機。並追緝兇徒歸案。

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