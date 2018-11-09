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馬鞍山漏食水淹浸行人隧道

2018-11-09 列印
■行人隧道被大量食水淹浸。
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　　馬鞍山發生食水管掣損毀漏水事件。昨凌晨二時，位於恒康街與恒錦街交界單車徑旁一條地底食水管疑爆裂，大量食水夾着沙泥湧出，水柱一度高近兩米，食水沿單車徑及行人路湧入附近一條行人隧道，導致行人隧道水浸成澤國，水深及膝。途人見狀報警，警員到場通知水務署派員到場關水掣及搶修。水務署發言人稱，現場地底食水管直徑一百五十毫米，但人員檢查後證實食水管沒爆裂，只是水掣有問題出現滲漏，工人事後到場維修，區內食水供應恢復正常。

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