太太早年腦炎失憶：生命有Take 2 ﻿前科技學院長﻿﻿﻿擲百萬北極建科考站

生命無Take 2？即使重頭來過，公開大學前科技學院院長何建宗相信走同一條路，工作如是，感情亦如是。早年他太太不幸因患疱疹性腦炎，短暫失憶，經他與家人悉心照顧，終於完全回復記憶。再來也揀的，還有環境科學研究的工作，因為他對科研戀戀不捨。



據最新一期《東周刊》報道，已開展人生下半場的何建宗，豪情壯志不亞於熱血青年，更豪擲一百萬元退休金在北極成立香港首個科研考察站「紫荊站」，推廣「公民科學家」項目，讓公眾設身處地了解「地球先生」已病入膏肓。



伏驥之年把大筆退休金押注在環境科研事業上，難道不怕老婆詐型？「起初佢唔知。之後佢睇報紙知我喺北極搞考察，苦笑話：『都估你會咁。』無我符。」



兩人是培正中學的同學，升讀大學後才拍拖，順利組織家庭，相濡以沫；○五年卻起波瀾，何太突然患疱疹性腦炎，甦醒過來已失憶。「無諗過肥皂劇荒謬嘅失憶情節發生喺我哋身上。」何建宗笑說：「初時佢連ABC、123都忘記得一乾二淨。」他每日放工回家跟太太默書，練習字母數式。慶幸太太完全康復，兩人還再度蜜月。



何建宗對太太從一而終，對環境考察的熱誠都一樣矢志不渝。他於七十年代在香港完成大學課程後，赴笈英國修讀環境資源學碩士課程。最後回流香港，並加入環保署，曾要求對本港的水質進行研究找污染源頭，卻被當時的外籍上司潑冷水。



感情專一事業迎新挑戰



英雄無用武之地，何建宗決定在香港半工讀完成環境科學博士學位。意想不到的是畢業禮成為他的轉捩點。原來當時仍在籌備階段的公開大學，搞手出席該畢業禮相中何建宗，邀請他應徵做公大的環境學系高級講師兼主管。環保署同事並不看好，「不要為跳出油鑊而跌落火坑」，最後他選擇到公大接受新挑戰，一晃眼就二十六年，今年五月「裸退」。驀然回首，他從沒後悔當年放棄升官機會，因為環境生態考察是他第二生命。



