﻿港府打造海濱品牌吸客﻿ ﻿維港兩岸開放更多景點﻿

維港兩岸近年逐漸打造出連續不斷的海濱，當局準備明年初推出一連串宣傳活動，為維港豎立更鮮明的品牌形象。根據當局初步構思，本港日後每年可考慮舉辦一次「海港日」，同時在陸上和海上舉辦活動，釋放海濱的發展潛力，又會研究在維港兩岸開放更多觀賞景點，如郵輪碼頭，方便遊客以不同角度欣賞維港天際線和日落景致。



維港兩岸未來數年將有多段海濱相繼完成美化，令當局認為需要加快推出可為海濱建立品牌形象的宣傳活動，希望可以在項目完成之前形成遊客群。發展局海港辦事處向海委會提交文件，稱近年一直與海委會緊密合作，為維港打造連續不斷的海濱長廊和優質公共空間，形容有關工作是打造「硬件」，但未來需時為海濱注入更多「軟件」活動，以強化維港的品牌形象。



構思引入海港日



海港辦事處指，雖然中環新海濱近年已引入不少受歡迎的活動或設施，如摩天輪、音樂會和美酒節，渣打馬拉松近年亦延伸至海濱地段舉行，但這些活動常予人的印象是「在」海濱舉辦，而不是「為」海濱舉辦，希望日後引入更多可以彰顯維港特性和價值的活動，讓海濱豎立更鮮明的形象。



辦事處在文件中列舉一些維港與海濱地區可能出現的品牌建立及宣傳活動，如擴大能夠彰顯維港獨特性的煙花表現，提供更多配套活動，讓遊人可以在維港享受一整天。當局另一個初步想法，是為維港引入一個「海港日」，同時在陸上和海上舉辦活動，以釋放海濱的發展潛力，吸引不同類型的遊客。



當局認為可以擔當促進者角色，為維港引入更多知名度高或主題活動，如國際帆船賽和莫扎特海濱音樂會等；亦考慮在網上建立一個維港相片庫，透過舉辦攝影比賽徵集作品。海港辦事處稍後諮詢海委會，在整理所收集意見後，希望可於明年初起推出一連串宣傳活動。



