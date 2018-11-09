﻿團體申租迪士尼預留地﻿ ﻿建11公頃花藝公園﻿

據《星島日報》報道，本來預留作迪士尼二期擴建的逾六十公頃用地，早前吸引Kaleido Park籌辦商方仁傑與荷蘭花藝專家寶賀深（Ibo Gülsen）注意，雙方六月在荷蘭簽訂合作備忘錄，方仁傑昨受訪時指出，九月已向地政總署申請短期租用，計劃至少租用五年，並期望可以延續。
最快明年開幕
方仁傑指，整個項目投資約數億港元，Kaleido Park暫定稱為「萬藝園」，Kaleido是「萬花筒」的意思，佔地約十點八公頃，由三部份組成，包括分兩期落成的花藝公園，共佔八點三公頃；而培植中心Kaleido Lab就佔約一點五公頃，園內還有一公頃的Kaleido X展覽體驗中心。
方仁傑說，Kaleido Park每晚六時半至九時半會亮燈，繁花在特別燈影下更加迷人。票價方面，方仁傑表示初步訂為小童及學生約一百二十元，長者更有優惠，而成人票約二百二十元，亦會推年票。
首期三公頃花園、培植中心及體驗中心計劃二○一九年底前開幕；包括法式庭園、遊樂場、溫室，以及同荷蘭皇室避暑夏宮Paleis Het Loo合作設計的歐洲式花園，將在二○二○年的第二期花園落成。方仁傑說，鮮花主題公園對港人夠吸引力，尤其適合自拍「打卡」及舉行婚禮。