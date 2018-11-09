﻿基隆街中途店 一物一故事

Midway解作「中途」，Midway Shop是一間「旅行途中」作概念的店舖，店內每一件產品背後蘊含一個故事，有關巧合，有關傳統，有關承傳。創辦人Pan說，他堅信新舊可以並存，希望做一些事，令香港技藝傳承下去，深水埗正是其實踐理想之地。記者：黃桂桂 攝影：蘇正謙



進入基隆街的「Midway Shop」之前，便被其飛機窗形狀、霓虹燈標誌吸引了。Pan說，他們故意採用飛機窗的設計，提醒人們航程中途別忘記欣賞窗外風景。Pan和太太Rita都喜歡旅行，香港卻缺乏以旅行為概念的產品，於是萌生創辦「Midway」的念頭。



店舖不大，但處處可見店主的用心，每款產品旁邊都有一張牛皮紙，上面寫了產品的來源及背後的故事。店舖右邊的牆壁有時會用來做專題展覽。Pan說開舖初期做了一個相展，他和太太去北極圈旅行的照片，做成七十五張明信片展出。有朋友剛打算北歐旅行，擔心當地明信片「太遊客化」，便買了其中一張，後來竟將該明信片由北歐寄回Midway Shop。Pan說：「就像明信片去了一次旅行。」人為了某種產品旅行，產品也因人去了旅行。



店主好客 愛社區交流



除了空間轉換，時間也有推移。為了撰寫《若草》一書，他和太太往京都深度遊，感受當地新舊共存：「他們嘗試做一些與傳統不同但又保留傳統的事。」例如店裏賣的多士烤網，原來以京都傳統手藝「金網編織」織成，現時僅剩下三至四家人仍掌握技術，他們為了跟上時代的步伐，將技術應用在現代產品，例如：茶隔及多士烤網。Pan說：「日本的保育和承傳並非停留在一個階段，而是有演變，有進步的，他們將傳統技術延伸至現代。」香港流行復古，卻只限複製產品，Pan認為技術才是核心。為了令香港的技藝得以流傳，他們有時會與本地藝術家合作，例如邀請本地插畫師在碟上繪畫。



日本商店着重與城市互動，那麼Midway Shop又如何與社區互動？Pan說當初選擇舖位，純粹因為舖面大，沒想到卻成了與居民交流的窗口：「有一次太太抹玻璃窗，街坊經過說：『用報紙吖嘛！』好地道，好有人情味。」窗讓外面的人窺探店內的產品，成為無形的連結；一窗之隔，給予店主獨立、自由的空間。Pan說大概只有深水埗才有這種香港情懷。



要他用一句話介紹Midway Shop，他想了一會兒，說：「我會說這是一間着重生活體驗，提供想像力的店舖。」Midway Shop大概是一架飛機，載着人和物去旅行，亦載着傳統藝術穿越時空。