﻿免疫治療高昂缺資助﻿ ﻿抗癌病人：有藥無錢醫﻿

今年諾貝爾醫學獎由美日免疫學家共同獲得，讓外界關注免疫治療抗癌再獲認證，本港病人組織亦留意到免疫治療需求以倍數增長，惟藥費未獲資助，病患「有藥冇錢醫」。



現年六十五歲的李先生，今年四月中確診患上第四期非小細胞肺癌，他憶述確診大半年前已有久咳未瘉的徵狀，其間他三次到政府胸肺科診所，均未有發現問題。直至今年四月，他自費到私家醫院掃描，始發現自己罹患第四期非小細胞肺癌，情況嚴重，「我在政府診所照肺，他們一直說我個肺『無花』，無發現問題。」



李先生其後經醫生建議，接受須自費購買的免疫治療藥物，每次注射藥物費用達二萬元，每隔三星期注射一次，期間一直監察癌症情況。慶幸自接受免疫治療後，癌細胞至今未見擴散迹象，病情大致受控，但他其後才得悉該藥須長期注射，如中間停藥或轉藥，均有機會令病情惡化，「我一開始以為只是打幾次，後來醫生說要視乎情況，可能無了期打針。」



藥費之貴令李先生大失預算，他至今已七次接受注射治療，合共花費十四萬元。然而，他與太太目前須倚靠兒子供養，並以傷殘津貼作個人藥費補貼，但巨額藥費已令他的積蓄消耗得七七八八。他最後唯有向癌症資訊網慈善基金求助，並擬於本月中開始網上眾籌，期望可解燃眉之急，「我經已問盡所有政府部門，除了癌症資訊網，無一個基金或機構可以協助我。」



被譽為改變癌症治療歷史的免疫治療，近年發展迅速，今年諾貝爾醫學獎更由免疫學家艾立遜及本庶佑共得。本港三年前引進首款免疫治療藥物，惟相關發展一日千里，本港未必能及時追上。對於免疫治療藥物須持續注射的說法，腫瘤科專科醫生蔡清典指出，目前醫學界對免疫治療的療程未有定論，一般的說法為兩年：「但亦有個案注射幾次後，即使停藥效果亦可以維持下去。」



縱然如此，癌症資訊網創辦人吳偉麟認為，免疫治療令原本無藥可救的病人看見曙光：「有些肺癌患者五年前沒有任何醫療選項，如今採用免疫治療後，不少個案的病情都控制得很好。」惟他有感制度追不上需求，大部份免疫治療患者必須自費治病，中低產家庭難以負擔天價藥物。



團體：免疫治療令病者見曙光



吳偉麟發現，申請癌症資訊網慈善基金的個案中，採用免疫治療的患者，較其他癌症藥物使用者多。他相信，醫療進步及人口老化等原因，資源不足的情況亦將愈趨嚴重，「患者存活率提高固然是好事，但壽命變長，抗癌歷程隨之延長，財政壓力較以前更重。」癌症策略關注組創辦人麥嘉欣認同，免疫治療一年支出隨時高達百萬元，以致有患者明知有藥可醫也被逼放棄，只能選用對其效用較差的傳統化療。



