﻿一夜遇上絕頂破壞王﻿ ﻿的姐破財幸獲警援手﻿

「我不會特意把車輛駛入酒吧區候客，以為萬無一失，豈料都載着了醉漢，令我破財又受傷。」無辜被醉酒乘客亂丟物品和襲擊的女司機馮淑兒，的士維修後又繼續開工，她說：「有甚麼可怕？」



五十七歲的馮淑兒，擔任正職的士司機的經歷，有如部份行家一樣，最大理由是被裁員。曾當製衣廠女工的馮女士說，七十八十年代是香港人的黃金歲月，輕工業旺盛，藍領白領各領風騷，那時藍領常加班，月薪會比白領更豐厚，馮女士坦言很回味往昔日子。



九十年代，本港工廠不斷北移，製衣廠已走下坡，馮最後成為被裁員的一群，幸好她十九歲已考獲車牌，喜歡駕駛，常駕兄長的客貨車，技術純熟，看到名車更自動靠近拍照留念；其後考取的士牌照後，由九○年開始轉行任的士司機。她直言做的士司機不會發達，但討兩餐並不難，一眨眼已做了十九年。



「我自小像個男孩，性格豪爽，天不怕，地不怕，從不介意別人說女流之輩不宜做駕駛工作。」馮淑兒道。她曾遇過一些醉酒乘客，只要盡量不去搭訕，通常不會引發語言衝突，只是有次惡客出言恐嚇，她怕對方知道其姓名會尋仇，才下車與對方理論，大叫「打劫」，引來其他途人協助攔截，誓要追究到底。



她有一兄一姊一弟，與九旬的父母同住秀茂坪，昔日雖曾戀愛過，惜未能開花結果，反而覺得單身自由自在，年輕時常往外地旅遊，一周駕的士開工三四天。惟近年雙親年紀漸老，病痛也多，她便減少外遊，以免將來遺憾。



醉客砸窗打人 錢財雜物擲出車



很多的士司機有職業病，長時間工作，食無定時，精神緊張所致。馮女士懂得照顧健康，開工前喝一杯咖啡，平時帶備熱水壺暖暖腸胃，與胞弟輪流駕同一輛的士，弟弟返早班，她下午接更做夜班，深宵一時前便收工，不致勞累。



馮淑兒透露，她不怕醉酒客人，只是不想惹麻煩，故即使平日兜客，也不會特意駛入中環蘭桂坊或灣仔酒吧區，偏偏上月十五日深夜，在中環接載了一名外籍醉酒客，目的地是屯門黃金海岸。



這次車程是馮女士駕駛生涯中最難忘，醉漢發酒癲，在青衣昂船洲大橋弄毀的士攝錄鏡頭和倒後鏡，又打開的士車門，把車廂內物品飛擲出公路，連裝有三千八百元現金的袋子、兩部手機也丟出車外，及至的士停下，兩人在車外理論其間，有人還發難追打司機；馮女躲入車廂及鎖上車門，對方擊破擋風玻璃，千鈞一髮之際，警員趕至制服醉漢。



馮女在事件中手部受傷，車輛又毀爛，不過她不會記掛損失，翌日維修好車輛後，又再開工。她不諱言：「其實本港的治安比很多東南亞國家好得多，身為女性司機，在港已算很安全。」



