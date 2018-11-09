﻿老師飾演楊過東方不敗﻿ ﻿帶領學生進入金庸世界﻿

一代武俠小說泰斗、筆名金庸的查良鏞，早前與世長辭，享年九十四歲。其筆下十五部作品膾炙人口，武俠角色家喻戶曉，更被改編成多齣電視劇、電影等。事實上，金庸作品富文學價值，俠義情懷濃厚，是不少學校教授中文，以至德育推廣的優秀教材。



惠僑英文中學每年均舉辦中文周，去年挑選了金庸的武俠小說為主題，舉辦一連串大型活動，一方面讓學生認識當中的寫作手法，另一方面提高他們對閱讀的興趣。其中一大重頭戲是由八位中文科老師擔綱演出的話劇，各人分飾金庸作品中的經典角色，如楊過、東方不敗、任盈盈、李莫愁等，以生動有趣的形式帶領學生進入金庸武俠世界。



英華「武俠月」男生最愛



該校中文科老師何嘉龍介紹指，中文周期間，老師們事先挑選了金庸名著中部份精采情節，節錄成一本《武林秘笈》，讓學生閱讀；早晨的校園電台則安排老師和同學以廣播劇形式朗讀作品、分享書評；下午亦設置攤位遊戲，讓學生加深對作品的認識，趣味十足，「例如《射鵰英雄傳》的攤位，同學要拿着玩具弓箭射壁報板上的『神鵰』。」



英華小學去年舉辦的「武俠月」，圍繞多部金庸作品和其他武俠小說，安排了不同活動。該校創意及出版總監馬鎭梅表示，武俠小說對學生而言相當有趣，「我們是男校，男生都喜歡武打情節，還有俠義精神，所以很多同學也喜歡金庸作品。」該校在「武俠月」邀請了有「女版金庸」之稱的作家鄭丰到校演講，她與學生分享了小時候受金庸作品啟發，繼而創作武俠小說的經歷，誘發了學生對金庸作品的好奇。學校又安排了中學部的一位老師和中三學生到校分享，二人均為金庸迷，後者更創作了一部過萬字的武俠小說，當日亦有送予師弟們。馬鎭梅憶述，「師兄還為師弟簽名，活動有如一個小書迷會。」



馬鎭梅認為，對小學生而言，金庸的作品亦增進了他們其他層面的知識，「有學生會問我，現實是否真的有娥眉山，它是在哪裏，金庸作品也成為了他們吸收資訊的來源。」



德貞女子中學早在十五年前已曾邀請金庸到校演講，分享其創作經歷，當年金庸更親筆為該校題字，創作了一則以「德貞」二字開首的對聯。去年三月位於沙田文化博物館的金庸館開幕時，該校更成為首批到場參觀的學生，對館中展出的手稿印象深刻。該校中文科老師葉妙顏指，中三級中文科其中一單元以《射鵰英雄傳》內的「智鬥書生」情節為教材，參觀金庸館正好配合教學，亦可教授學生人物描寫的技巧。



