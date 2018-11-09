﻿陳達材緬懷沙田驕人傑作﻿ ﻿盼明日大嶼複製成功經驗﻿

明日大嶼還未建，港人已來不及喊打。放眼本港新市填，規劃師陳達材昔日有份設計沙田城市草圖，稱譽至今。在他眼中，箇中成功因素，卻未獲後來者借鏡，更生出將軍澳、天水圍等令人搖頭的作品。他曾問特首林鄭月娥，既有沙田在前，何不參考昔日做法？得到的回答是：「Those were the good old days（那只是美好的過去）。」但他仍深信，昔日累積的經驗如能沉澱，明日大嶼才不致淪為空中樓閣。



一九七七年，陳達材加入政府成為助理城市設計師，趕及參與時任港督麥理浩十年建屋計劃的鴻圖大計，其後更以城市規劃師的身份，到精英雲集的沙田拓展署，協助發展沙田新市鎮。拓展署內的規劃師尚未動腦起筆，觀塘及荃灣兩個當時新建的「衞星城市」，已是陳達材與同儕間的反面教材，「觀塘及荃灣的土地運用混亂，住宅及工廠放在一起，亦無預料人口大增，造成人車爭路。」



要做「另類」規劃師，是陳達材不時掛在口邊的說話，他的「另類」，是要想到別人想不到的構思。當年他剛加入政府的工作，正是協助香港仔的道路建設，那時，香港仔海傍道剛剛開通，他與時任總規劃師在路旁行走，對方問：「馬路與海旁之間的位置，應作甚麼用途？」初出茅廬的陳達材，遙望海景，說了一句，「這裏應該做公園。」數年後，香港仔海濱公園落成啟用，到底有多少是陳達材的功勞，已不可考，但他笑說：「因為我的（諸事）八卦，把香港仔變靚了。」



指人工島有危機



八九年，志蓮淨苑申請改建，女法師與建築師兩人，約見當時擔任東北九龍高級規劃師的陳達材，展示改建藍圖，並以獲得較佳景觀為由，要求使用寺院前方預留作興建兩所學校的用地。他看了藍圖後，認同發展對社區有利，於是拍板將學校用地移至附近的公園地帶。結果，志蓮淨苑改建後，寺院前地亦成為城市內的綠洲。他慨歎，這種制度令規劃師變得保守，「制度問題，令規劃師只注重控制土地利用，過於發揮土地用途。」今日香港土地不足，大家都向特首問責，但他認為，規劃師也有一定責任，「規劃師看土地問題，理應更長遠，更早發現香港有土地缺層。」



支持填海、支持發展新市鎮的陳達材，看到明日大嶼的人工島方案，也皺起眉頭，「為甚麼不連着現有的土地填海？造島的話，要興建多條橋及通道，容易塞車，更重要的是，未來數十年的氣候變化，規劃師不可視而不見，「因為有山做屏障，我們才可以被颱風吹襲而無死傷，人工島太空曠了，會將自己置身於危機之中。」



