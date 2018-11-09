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富家子屢犯非禮還柙候判

2018-11-09 列印
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　　二十三歲富家子自十三歲開始屢犯非禮，十年間有數次案底，被告前日承認一項非禮罪，另一宗有關被告被控非禮罪的案件昨合併處理，吳蕙芳主任裁判官接納被告與辯方的意見，等待索取勞教中心報告，押後至本月二十二日判刑，其間被告繼續還柙。吳官在庭上直言，「阿仔，你若嗰啲癮唔改，你會成為一個色魔。」

　　案情指被告鍾雋弘（見圖）於二○一八年十月九日，在港鐵內用背包作掩護，伸手搣坐在他身旁女學生的大腿，案件於九龍城法院審理，其後發現被告之前涉及一宗在巴士非禮女生的案件，前日於東區裁判法院認罪，故兩案件昨天合併處理。

　　辯方多番代被告求情，但吳官直稱，「我唔會再考慮感化報告，我哋要做嘅都做晒。」

　　被告有見及此在庭上坦言，自己數年來已經向不少的心理、精神科醫生求助，但吳官反駁，「如果你要用九牛二虎之力忍住，總有一日都會忍唔住。」她續稱，被告除了「心癮」，都想過「手癮」。

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