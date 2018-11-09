﻿澳貿促局高層被屬下揭發﻿ ﻿審批移民疑攝紙仔出口術﻿

澳門貿易投資促進局（下稱「貿促局」）主席張祖榮、一名執委及一名前經理，日前同被廉署拘捕，三人被指在審批移民申請的過程中涉嫌職務犯罪。澳門廉署公佈調查報告，狠批貿促局審批移民申請的工作漏洞重重。據新一期《東周刊》報道，有貿促局前職員披露某些高層人士涉嫌干預移民審批的招數，例如「攝紙仔」、「出口術」等。



澳門廉署上月二十六日公佈，拘捕貿促局三名現任及前任高層，包括主席、管理委員會一名執委，以及投資居留暨法律處一名前經理。三人在審批移民申請的過程中涉嫌職務犯罪，經調查後移送檢察院。雖然廉署未有直接開名，但貿促局主席正是現年五十五歲的張祖榮（見圖），至於被捕的管理委員會執委，有傳是身兼中葡論壇副秘書長的吳愛華；而第三名疑犯的資料與現任退休基金會退休及撫恤制度廳廳長甄溢全脗合。



廉署展開調查



廉署近年不斷收到與貿促局有關的舉報及投訴，於是展開徹查；直至今年七月，公布調查報告，狠批貿促局在審批移民申請時欠缺嚴謹、漏洞重重，揭露大量離譜個案。



在「重大投資移民」方面，該局最低投資參考金額為澳門幣一百五十萬元，但翻查過去十年紀錄，獲批「重大投資移民」的一百八十六宗個案中，有二十八宗低於這個內部參考金額；其中一宗投資金額更不足參考金額的十分一。



「技術移民」的糊塗帳更多。過去十年貿促局收到五千○三十九宗申請，批准的個案達三千二百九十六宗。廉署審視後，揭發不少欠缺高等教育或專業學歷的申請，貿促局僅憑其聲稱工作經驗，便信納對方為「專才」。



《東周刊》接觸到一名曾在貿促局工作多年的職員阿傑（化名），大爆干預移民審批的種種黑幕。阿傑說，在日常的工作中，不少同事都收過上司「提醒」，因而影響審批結果，「最常用的手法，就是在涉及審批移民的檔案夾，攝入一張紙仔，簡單寫上一個檔案編號，技術員看到紙仔，只好『識做』。」另一招就是「出口術」，「有高層曾就部分不合資格，而不獲批的個案無故大動肝火，召見相關技術員斥責『這個案點解唔批？我覺得夠晒條件，攞番去重新做過啦！』」



