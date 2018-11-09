﻿地監局杜絕無牌街霸﻿ ﻿違規銷盤管理層同受罰﻿

新盤市場一向是地產代理兵家必爭之地，部份代理為求搶客開單，於售樓處打鬥。有見及此，地監局近期再度推出一手盤銷售指引，嚴禁無牌代理，前往新盤作任何銷售。據新一期《東周刊》報道，業界指定必全力配合地監局的最新指引，更向地監局建議將罰款金額增加至一百萬元起，若有代理行屢犯不改，更可罰全間行停牌。



今年六月，市場短短三日內連環出現兩宗代理群毆事件。地產代理監管局對事件甚為關注，並於七月與二十七家發展商簽署一手住宅物業銷售約章。惟上述措施並未能完全杜絕「街霸」歪風，至上月初，一名地監局職員於新盤售樓處出勤時被一名代理襲擊，警方以涉嫌普通襲擊拘捕涉事代理，其隸屬的代理行亦被發展商罰停牌。



祥益總裁汪敦敬透露：「自從地監局與各大發展商定下協議後，無牌代理已不能出現於樓花銷售地盤，再者，地監局近期再推新指引加強監管，矛頭將對準管理層，強調管理層需為前線員工的行為負責任；此外，為可嚴厲執法及進一步趕絕「街霸」，建議大幅度提高違規罰款，由現時最高罰款三十萬元增加至一百萬元，方可帶出有效的阻嚇力！」



當被問及無牌代理未來於市場上的定位時，他稱「地監局已擺出強硬姿態要趕絕街霸，料於一年之內無牌代理將於行內逐漸式微；對於業界而言，絕對是一件好消息，因為無牌代理不但破壞業界形象，同時亦搶奪有牌代理的飯碗！」



業界促嚴辦：全間行停牌



世紀21香港行政總裁吳啟文稱：「建議於售樓處代理排隊形式取代「撈客」模式，若有違規者，除涉事代理外，並連管理層將一併受罰，以增加阻嚇力；若發現有代理行屢犯不改者，更建議地監局將該代理行全間行停牌。」



據一名不願透露姓名的代理稱：「新血投身地產代理，連基本新盤銷售模式亦一竅不通，可以做的只有『撈客』。



該代理又稱：「新入行的地產代理考牌，最快需要三個月，最長可以一年多；『街霸』之名亦因此而來，每逢大型新盤開賣，有代理行要求員工周末不可留在分行，須全線出動，以人海戰術搶佔客源。此外，每間代理行亦設樓花隊，主力以無牌代理於新盤『撈客』。」



該名代理續透露「新盤開售定必人頭湧湧，競爭激烈，要成功開單，係無得斯文，加上新入行的代理多為二十出頭的年輕人，血氣方剛且心智不成熟，一時因爭風呷醋，隨即大打出手！」



